Борис Титов: никакому судаку не победить нашу абраускую сардельку

Посёлок Абрау-Дюрсо является источником жизни для редкой фауны.фото: Telegram-канал Жизнь Абрау--> Посёлок Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае с его заповедной природой является источником жизни для редкой фауны, рассказал владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.