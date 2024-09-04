Борис Титов: никакому судаку не победить нашу абраускую сардельку

Посёлок Абрау-Дюрсо является источником жизни для редкой фауны.фото: Telegram-канал Жизнь Абрау--> Посёлок Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае с его заповедной природой является источником жизни для редкой фауны, рассказал владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
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