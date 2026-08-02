"Получит от Путина". В США предупредили: Украину ждет страшное

"Все, что делает Зеленский, — это лишь откладывает неизбежное. А неизбежное может оказаться для него самого, для Киева и для того огрызка государства, который останется от Украины, гораздо более тяжелым испытанием, чем он сейчас себе представляет.
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