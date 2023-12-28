Мошенники пугают россиян новыми пятитысячными купюрами

В Банке России предупредили о новых схемах мошенничества. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ по Челябинской области, аферисты стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.
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