Акции "СПБ Биржи" почти отвоевали санкционные потери

Бумаги СПБ Биржи на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб.