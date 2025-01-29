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Блог частного инвестора

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Акции "СПБ Биржи" почти отвоевали санкционные потери

Акции "СПБ Биржи" почти отвоевали санкционные потери

Бумаги СПБ Биржи на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб.

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