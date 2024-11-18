Трамп раскрыл новую кандидатуру на пост шефа главного медиарегулятора США

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп предложил на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра, неоконсерватора и одного из видных действующих высокопоставленных сотрудников этого органа.
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