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Трамп раскрыл новую кандидатуру на пост шефа главного медиарегулятора США

Трамп раскрыл новую кандидатуру на пост шефа главного медиарегулятора США

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп предложил на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра, неоконсерватора и одного из видных действующих высокопоставленных сотрудников этого органа.

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