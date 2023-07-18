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США прокомментировали удар по Крымскому мосту

США прокомментировали удар по Крымскому мосту

США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Америкоши как ужи выворачиваются, вот где суки.
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21 час.
Svetlana Kuzmina
А что ещё можно оживать от страны Лжецов и мерзавцев? Ничего хорошего от этой страны никто не ожидает. Сволочи!
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21 час.

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