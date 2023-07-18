США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
США прокомментировали удар по Крымскому мосту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Василий Садайло
Америкоши как ужи выворачиваются, вот где суки.
Ответить
21 час.
Svetlana Kuzmina
А что ещё можно оживать от страны Лжецов и мерзавцев? Ничего хорошего от этой страны никто не ожидает. Сволочи!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии