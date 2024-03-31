Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»

Родриго оформил дубль в матче с «Атлетиком» и принес победу «Реалу» (2:0). «Мбаппе в «Реале»? Я думаю, что это [событие] близко, судя по тому, что говорят журналисты, я доверяю вам, ребята! Но я не знаю, что происходит.