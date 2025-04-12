SK hynix благодаря спросу на HBM впервые стала лидером по выручке среди производи...

SK hynix благодаря спросу на HBM впервые стала лидером по выручке среди производителей DRAMЮжнокорейской компании SK hynix уже удавалось обойти более крупного в целом конкурента в лице Samsung Electronics по величине прибыли, поскольку она стала основным поставщиком достаточно доходной памяти семейства HBM для нужд Nvidia.