Минобороны показало кадры разминирования приграничных районов Курской области

Российские военнослужащие 89-го гвардейского саперного полка группировки войск «Север» и добровольцы подразделения «Барс-Курск» продолжают выполнять задачи по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах Курской области.
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