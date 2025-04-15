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Минобороны показало кадры разминирования приграничных районов Курской области

Минобороны показало кадры разминирования приграничных районов Курской области

Российские военнослужащие 89-го гвардейского саперного полка группировки войск «Север» и добровольцы подразделения «Барс-Курск» продолжают выполнять задачи по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах Курской области.

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