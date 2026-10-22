Средневес UFC Абусупьян Магомедов рассказал, как выучил шесть языков в Германии. – А как вы вообще выучили немецкий? – Я знаю шесть языков! Когда приехал в Германию, меня сразу отправили в школу.
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