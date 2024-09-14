Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    Коломойского лишили гражданства европейской страны, звучит, как лишили девственности )))Коломойского лиши...
  • Eduard
    Комика-гомика на фронт отправьте и его шушару из Квартала95Зеленский обратил...
  • Eduard
    Украине никто ничего не должен! Особенно если вспомнить про переворот,сбитый имибоинг с гражданами Европы и прочие пр...Зеленский обратил...

В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

Единственные в истории СССР учения с реальным ударом ядерным оружием и проходом пехоты в эпицентре взрыва, которые состоялись ровно 70 лет назад, 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне, проходили именно в этом месте из-за сходства рельефа с Западной Европой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх