В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

Единственные в истории СССР учения с реальным ударом ядерным оружием и проходом пехоты в эпицентре взрыва, которые состоялись ровно 70 лет назад, 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне, проходили именно в этом месте из-за сходства рельефа с Западной Европой.