«Фортум» уйдет из России

В финской компании заявили о подготовке к выходу из российского бизнеса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», энергетическая компания, принадлежащая правительству Финляндии, начала подготовку к контролируемому выходу с российского рынка.
В финской компании заявили о подготовке к выходу из российского бизнеса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», энергетическая компания, принадлежащая правительству Финляндии, начала подготовку к контролируемому выходу с российского рынка.
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