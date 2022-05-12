РИА Новый день

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«Фортум» уйдет из России

«Фортум» уйдет из России

В финской компании заявили о подготовке к выходу из российского бизнеса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», энергетическая компания, принадлежащая правительству Финляндии, начала подготовку к контролируемому выходу с российского рынка.

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