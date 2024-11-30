В суд направлено дело на сотрудников Астраханского отряда ведомственной охраны за присвоение 20 тонн ГСМ

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех работников Астраханского отряда ведомственной охраны филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Приволжской железной дороге, которые обвиняются в присвоении горюче-смазочных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии