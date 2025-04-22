Мадуро потребовал освободить 252 венесуэльцев, высланных из США в Сальвадор

Группа граждан Венесуэлы подверглась незаконному заключению в Сальвадоре и должна быть освобождена, зяавил президент Венесуэлы Николас Мадуро 22 апреля в эфире «Венесуэльской телевизионной корпорации» (Venezolana de Televisión).
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