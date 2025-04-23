Политолог Блохин: США могут сосредоточиться на других проблемах вместо Украины

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT объяснил отмену визита госсекретаря США Марко Рубио в Лондон на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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