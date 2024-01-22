Виновник ДТП на Mercedes чуть не задавил потерпевшего на Дунайском проспекте

Водителя LADA Granta увезли на скорой в городскую больницу на улице Костюшко. В понедельник утром виновник ДТП на Mercedes чуть не задавил потерпевшего, который пытался его остановить на Дунайском проспекте в Петербурге.
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