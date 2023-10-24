Психолог Аванесова: сезонная хандра длится примерно две недели

Осенняя погода часто провоцирует упадок сил и настроения, но сезонная хандра может также скрывать симптомы клинической депрессии, с которой человеку сложно справиться в одиночку, рассказала психолог Лия Аванесова.
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