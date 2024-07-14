Zenless Zone Zero: Обзор молодёжной гачи от авторов Genshin Impact Можно ли осуждать четвёр...

Zenless Zone Zero: Обзор молодёжной гачи от авторов Genshin ImpactМожно ли осуждать четвёртый сезон сериала «Пацаны» за то, что он окончательно свалился в сатирическую треш-комедию с элементами БДСМ-порно? Можно, но как это снято и сколько людей это всё равно смотрят? Примерно так же сегодня и с играми от китайской HoYoverse.