В челябинском компьютерном клубе умер подросток

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 8 декабря, утром в Ленинском районе областного центра.
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