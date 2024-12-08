В челябинском компьютерном клубе умер подросток

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 8 декабря, утром в Ленинском районе областного центра.