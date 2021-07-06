Происшествия

5 подписчиков

В Сахалинской области полицейские изобличили серийного мошенника

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх