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Журнал «Профиль»

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И ста баллов мало: как вчерашнему школьнику пробиться на бюджет

И ста баллов мало: как вчерашнему школьнику пробиться на бюджет

Вступительная кампания 2026 года выдалась по-настоящему горячей. Обладатели высших баллов ЕГЭ и призеры олимпиад боролись за ограниченное число бюджетных мест в топовых вузах страны.

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