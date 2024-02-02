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Учёные перечислили 5 внешних признаков умного человека

Учёные перечислили 5 внешних признаков умного человека

Психологи назвали явные признаки ума, помогающие быстро понять с каким собеседником вы имеете дело.Как оказалось, даже некоторые вредные привычки могут свидетельствовать о присутствии в человеке большого ума.

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