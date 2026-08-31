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Аргументы недели

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В Дагестане арестован мужчина, похитивший пятилетнюю девочку из мести к ее матери за отказ в тайном браке

В Дагестане арестован мужчина, похитивший пятилетнюю девочку из мести к ее матери за отказ в тайном браке

В Республике Дагестан правоохранительные органы предотвратили расправу над пятилетним ребёнком. Задержан местный житель, подозреваемый в похищении малолетней девочки и угрозе её убийством.

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