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«Мы будем знать, где они находятся». Сырский придумал, как победить Россию

«Мы будем знать, где они находятся». Сырский придумал, как победить Россию

Виктор Жданов Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию.

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