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Будет вкусно

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Картофельные “розочки”

Картофельные “розочки”

Иногда бывает у меня такое, что мне приходит в голову идея. Нет, не так. ИДЕЯ! И зудит там и жужжит до тех пор, пока я ее не рожу))   Эта идея меня мучала месяца два xD Ну не находила я времени его до ума довести, ступор.

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