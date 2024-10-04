Картофельные “розочки”

Иногда бывает у меня такое, что мне приходит в голову идея. Нет, не так. ИДЕЯ! И зудит там и жужжит до тех пор, пока я ее не рожу)) Эта идея меня мучала месяца два xD Ну не находила я времени его до ума довести, ступор.
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