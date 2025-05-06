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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Иванове задержана 62-летняя женщина за кражу из строительного гипермаркета

В Иванове задержана 62-летняя женщина за кражу из строительного гипермаркета

В Иванове задержали 62-летнюю женщину, подозреваемую в магазинной краже. По предварительной информации, ивановка замешана в похищении 17 вешалок, четырех комплектов постельного белья и ароматизированных свечей.

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