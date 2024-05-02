Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Купянском направлении «Ураганы» нанесли удар по скоплению боевиков

На Купянском направлении «Ураганы» нанесли удар по скоплению боевиков

На Купянском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают выжигать позиции украинских боевиков.

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