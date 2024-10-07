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Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

Австралийская авиакомпания включила фильм для взрослых на всех экранах во время полета. Подробностями истории поделился один из путешественников на форуме Reddit, на публикацию обратило внимание издание Paddle Your Own Kanoo.

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