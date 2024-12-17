Россиянин пошутил о бомбе в аэропорту и нарвался на уголовное дело

Россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщили на официальной странице Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу во «Вконтакте».
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