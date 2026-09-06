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Пронедра

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Мощный удар по Краматорску уничтожил важный объект снабжения ВСУ

Мощный удар по Краматорску уничтожил важный объект снабжения ВСУ

Мощный удар по военной инфраструктуре ВСУ зафиксирован в Краматорске. После прилета боеприпаса с универсальным модулем планирования и коррекции над городом поднялся высокий столб густого черного дыма.

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