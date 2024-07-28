В Госдуму внесут проект об ограничении ненормированной работы 120 часами в год

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам труда, социальной политики и защиты прав ветеранов, планирует 29 июля представить в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год.