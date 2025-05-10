США планируют признать Палестину: новое государство без участия ХАМАС.

СМИ сообщают, что США могут признать Палестинское государство без участия ХАМАС. Президент Трамп рассматривает этот вопрос на предстоящем саммите в Эр-Рияде, предлагая исключить ХАМАС из управления новым государством.
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