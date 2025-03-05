Современные экологические практики представили на заседании нацкомитета ООН

Заседание Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем прошло в столице. Московский нефтеперерабатывающий завод представил доклад о сохранении экологической системы в защитной зоне столичного района Капотня.
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