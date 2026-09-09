Песков: Москва продолжает работу по обмену пленными с Киевом

Россия продолжает работу по обмену пленными с Украиной. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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