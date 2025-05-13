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Всё о женщинах

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55-летняя Дженнифер Лопес в бикини станцевала на пляже

55-летняя Дженнифер Лопес в бикини станцевала на пляже

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала видео с отдыха на пляже. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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