К прокурору Смоленской области за помощью обратилась обманутая вкладчица потребкооператива

Она потеряла свои деньги более пяти лет назад и до сих пор не может их вернуть. Смолянка, которая в 2018 году вложила свои средства в кредитный потребительский кооператив, обратилась за помощью в прокуратуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии