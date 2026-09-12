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Рентгеновский анализ ядерных материалов на NSLS-II стал в четыре раза шире

Рентгеновский анализ ядерных материалов на NSLS-II стал в четыре раза шире

Исследователи Брукхейвенской национальной лаборатории создали уникальную экспериментальную установку, объединяющую четыре различных метода рентгеновской компьютерной томографии (КТ) на одном образце без его перемещения.

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