Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года

Проект предусматривает масштабное благоустройство на площади более 3,2 гектара Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев Андрей Юрьевич.
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