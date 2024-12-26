Континентальная часть Китая будет лучше защищать права и интересы жителей Тайваня благодаря пересмотренному судебному документу

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Верховный народный суд /ВНС/ КНР в среду объявил о внесении поправок в судебный документ, связанный с признанием и исполнением вердиктов, вынесенных по гражданским делам судами региона Тайваня.
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