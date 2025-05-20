В Перми начали сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов СВО

В Перми начался сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Организованы две масштабные заявки, в которые вошли сотни наименований: техника, медикаменты, одежда и санитарные принадлежности.
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