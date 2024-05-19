Лавров ответил на слова Сунака о том, что Россия «прекратила» поставки газа

На Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов, они их не признают и перевирают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставки газа.
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