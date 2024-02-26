Хозяйка кофейни унизила бойца ZOV. Но такой реакции не ожидала точно

Предпринимательница из Московской области, самозваный "блюститель порядка", публично похвасталась тем, что самолично способна выгнать из кофейни не только бомжей, но и "горе бойцов", быстро поплатилась за совершенную глупость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии