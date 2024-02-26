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Царьград

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Хозяйка кофейни унизила бойца ZOV. Но такой реакции не ожидала точно

Хозяйка кофейни унизила бойца ZOV. Но такой реакции не ожидала точно

Предпринимательница из Московской области, самозваный "блюститель порядка", публично похвасталась тем, что самолично способна выгнать из кофейни не только бомжей, но и "горе бойцов", быстро поплатилась за совершенную глупость.

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Комментарии
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Л
Людмила
Вот эту сучару надо гнать и лишать гражданства и паспорта, её уже не переделаешь, да и стоит ли, она враг и этим всё сказано....сопли с прощением перед камерами уже не помогут.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
Кофейня несгораемая?
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12 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Пора на родину уродину!
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11 час.

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