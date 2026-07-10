Когда рассказываешь какую-то историю, главное — выглядеть убедительно и верить в то, что говоришь. Это доказывают речи европейских политиков, которые любят рассказать о том, что российские солдаты вынуждены сражаться окопными лопатами, об отсутствии у России средств электронной борьбы, которые заменяют микросхемы от стиральных машин, и о голоде на фронте в связи с нехваткой продуктов.