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Бодаться дальше Киеву бессмысленно: у России есть за спиной огромная дубина

Бодаться дальше Киеву бессмысленно: у России есть за спиной огромная дубина

Когда рассказываешь какую-то историю, главное — выглядеть убедительно и верить в то, что говоришь. Это доказывают речи европейских политиков, которые любят рассказать о том, что российские солдаты вынуждены сражаться окопными лопатами, об отсутствии у России средств электронной борьбы, которые заменяют микросхемы от стиральных машин, и о голоде на фронте в связи с нехваткой продуктов.

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