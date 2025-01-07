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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данки Амира Коффи, Оби Топпина и Коби Уайта – в десятке лучших моментов дня

Лучшими моментами днями стали данки Амира Коффи («Клипперс»), Оби Топпина («Индиана») и Коби Уайта («Чикаго»).

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