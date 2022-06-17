ФСБ обнародовала видео задержания охранника организатора энергоблокады Крыма Ислямова

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания личного охранника украинского предпринимателя Ленура Ислямова, которого заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима за организацию энергетической блокады Крыма.
