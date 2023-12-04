Депутаты горсовета потребовали модернизации уборки в Новосибирске

На 30-й сессии горсовета Новосибирска заявили, что мэрия три года игнорирует рекомендации депутатов.В Новосибирске депутат горсовета Андрей Гудовский на 30-й сессии Совета депутатов заявил, что мэрия города уже три года не исполняет рекомендации депутатов.