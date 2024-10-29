Черчесов о фильме про Черенкова: «На слезу не пробивало, все-таки мы взрослые ребята. Все было очень правдоподобно»

Бывший голкипер «Спартака» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя.Бывший голкипер «Спартака» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя.
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