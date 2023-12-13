В Нарьян-Маре проверили места продажи пиротехники

В понедельник, 11 декабря, бизнес-омбудсмен Герман Сопочкин и заместитель начальника ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу Денис Литвинов проверили места продажи пиротехники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Юрченкова совместно с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным провели Всероссийский день приема предпринимателей
- Николай Мамулат внес предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Новосибирской области
- Прокурор и Уполномоченный Кабардино-Балкарии провели совместный прием
Свежие комментарии