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Микробиолог Супотницкий: США искали на Украине бактерии для биологических атак

The Presidential Administration of Ukraine/ CC BY-SA 4.0 США за счет своей военно-биологической программы на Украине хотели получить опасные бактерии, которые можно было бы применять для биологических атак.

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