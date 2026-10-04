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proavto21

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Hyundai Santa Fe 5 поколения в России: обзор серого импорта, комплектаций и цен

Hyundai Santa Fe 5 поколения в России: обзор серого импорта, комплектаций и цен

Рынок новых автомобилей в России устроен сейчас довольно парадоксально. С одной стороны, официальные поставки многих привычных брендов прекратились, а их место стремительно занимают китайские производители.

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